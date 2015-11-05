Доработки CMS Scandy 3.0 (PHP)

Добрый вечер. Надо сделать шаблон сайта. Пример: [url=http://infobusiness2.ru/blog/]Лучшие письма Infobusiness2.ru[/url] - надо подумать как лучше сделать, он должен быть простым. Шаблон адаптивный. Т.З Цвет сайта. Где [b]СЕРЫЙ[/b] цвет в примере должен быть: Самый яркий: RGB 195 242 227 Самый тусклый: RGB 222 247 239 Название шрифта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется CMS Scandy 3.0 (PHP)
Уже разработан и сверстан дизайн.
Необходимо внести доработки, исправить некоторые ошибки:
Необходимо выполнить след. список задач:
1. Создать шаблон для CMS Scandy на основе дизайна;
1.1. Сверстать страницу 4.2 (список товаров Интернет -магазина);
1.2. Исправить кодировку в подключении к БД
1.3. Формы входа и регистрации – добавить вывод сообщений об ошибках
1.4. Страница аукционов, исправить битые символы в укороченных заголовках
1.5. Страница аукционов, подключить кнопку ставка, таймеры
1.6. Конкретный аукцион, сверстать и подключить автоставку
1.7. Конкретный аукцион, сделать слайдер
1.8. переверстать старые всплывающие окна, например «закончились ставки»
1.9. ЛК, подключить форму изменения данных
1.10. ЛК, сделать аватар
1.11. Исправить скрипт в верстке, чтобы при клике на Label выбирался чек-бокс
1.12. Сделать возможность фильтрации аукционов на главной
1.13. Сделать возможность фильтрации аукционов в моих аукционах
1.14. Магазин, доверстать фильтры
1.15. Магазин, подключить фильтры
1.16. Страница товара, сделать переключение изображений
1.17. Страница товара, в админке сделать отдельное поле для технических характеристик и вывести его как на верстке.
1.18. Подключить форму обратной связи
1.19. Перенести статические страницы
1.20. Подумать об объединении страниц «Мои аукционы» и «История» в ЛК.
1.21. Подключить страницу ставки к платежной системе
2. Авторизация через соц. сети (нужно только обязательно учесть чтобы была возможность репоста на стену (Задача №5));
3. Починить счетчики аукционов(не отображается таймер);
4. Починить метод оплаты через Robokassa;
5. Автоматическая публикация поста о выигранном аукционе на стене пользователя в соц сети, если авторизация была совершена через соц. сеть;
6. Исправление мелких проблем по ходу разработки
Более подробное ТЗ будет предоставлено по запросу на почту gmail.com
Подробности и обсуждение в скайпе.
Оплата поэтапная.
Каждый этап выполняется на сервере исполнителя.
Оплата после демонстрации этапа, т.е. демонстрация – оплата – перенос на наш сервер.
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