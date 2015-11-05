Доработки CMS Scandy 3.0 (PHP)

$200
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка180 просмотров
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Имеется CMS Scandy 3.0  (PHP) 

Уже разработан и сверстан дизайн.   

Необходимо внести доработки, исправить некоторые ошибки: 

Необходимо выполнить след. список задач:   

1. Создать шаблон для CMS Scandy на основе дизайна;  

  1.1. Сверстать страницу 4.2 (список товаров Интернет -магазина); 

  1.2. Исправить кодировку в подключении к БД 

  1.3. Формы входа и регистрации – добавить вывод сообщений об ошибках 

  1.4. Страница аукционов, исправить битые символы в укороченных заголовках 

  1.5. Страница аукционов, подключить кнопку ставка, таймеры 

  1.6. Конкретный аукцион, сверстать и подключить автоставку 

  1.7. Конкретный аукцион, сделать слайдер 

  1.8. переверстать старые всплывающие окна, например «закончились ставки» 

  1.9. ЛК, подключить форму изменения данных 

  1.10. ЛК, сделать аватар 

  1.11. Исправить скрипт в верстке, чтобы при клике на Label выбирался чек-бокс 

  1.12. Сделать возможность фильтрации аукционов на главной 

  1.13. Сделать возможность фильтрации аукционов в моих аукционах 

  1.14. Магазин, доверстать фильтры 

  1.15. Магазин, подключить фильтры 

  1.16. Страница товара, сделать переключение изображений 

  1.17. Страница товара,  в админке сделать отдельное поле для технических характеристик и вывести его как на верстке. 

  1.18. Подключить форму обратной связи 

  1.19. Перенести статические страницы 

  1.20. Подумать об объединении страниц «Мои аукционы» и «История» в ЛК. 

  1.21. Подключить страницу ставки к платежной системе 

2. Авторизация через соц. сети (нужно только обязательно учесть чтобы была возможность репоста на стену (Задача №5)); 

3. Починить счетчики аукционов(не отображается таймер); 

4. Починить метод оплаты через Robokassa; 

5. Автоматическая публикация поста о выигранном аукционе на стене пользователя в соц сети, если авторизация была совершена через соц. сеть; 

6. Исправление мелких проблем по ходу разработки 

Более подробное ТЗ будет предоставлено по запросу на почту gmail.com   

Подробности и обсуждение в скайпе.   

Оплата поэтапная.  

Каждый этап выполняется на сервере исполнителя.   

Оплата после демонстрации этапа, т.е. демонстрация – оплата – перенос на наш сервер.

PHP
8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов