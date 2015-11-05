Доработки CMS Scandy 3.0 (PHP)

Имеется CMS Scandy 3.0 (PHP)

Уже разработан и сверстан дизайн.

Необходимо внести доработки, исправить некоторые ошибки:

Необходимо выполнить след. список задач:

1. Создать шаблон для CMS Scandy на основе дизайна;

1.1. Сверстать страницу 4.2 (список товаров Интернет -магазина);

1.2. Исправить кодировку в подключении к БД

1.3. Формы входа и регистрации – добавить вывод сообщений об ошибках

1.4. Страница аукционов, исправить битые символы в укороченных заголовках

1.5. Страница аукционов, подключить кнопку ставка, таймеры

1.6. Конкретный аукцион, сверстать и подключить автоставку

1.7. Конкретный аукцион, сделать слайдер

1.8. переверстать старые всплывающие окна, например «закончились ставки»

1.9. ЛК, подключить форму изменения данных

1.10. ЛК, сделать аватар

1.11. Исправить скрипт в верстке, чтобы при клике на Label выбирался чек-бокс

1.12. Сделать возможность фильтрации аукционов на главной

1.13. Сделать возможность фильтрации аукционов в моих аукционах

1.14. Магазин, доверстать фильтры

1.15. Магазин, подключить фильтры

1.16. Страница товара, сделать переключение изображений

1.17. Страница товара, в админке сделать отдельное поле для технических характеристик и вывести его как на верстке.

1.18. Подключить форму обратной связи

1.19. Перенести статические страницы

1.20. Подумать об объединении страниц «Мои аукционы» и «История» в ЛК.

1.21. Подключить страницу ставки к платежной системе

2. Авторизация через соц. сети (нужно только обязательно учесть чтобы была возможность репоста на стену (Задача №5));

3. Починить счетчики аукционов(не отображается таймер);

4. Починить метод оплаты через Robokassa;

5. Автоматическая публикация поста о выигранном аукционе на стене пользователя в соц сети, если авторизация была совершена через соц. сеть;

6. Исправление мелких проблем по ходу разработки

Более подробное ТЗ будет предоставлено по запросу на почту gmail.com

Подробности и обсуждение в скайпе.

Оплата поэтапная.

Каждый этап выполняется на сервере исполнителя.

Оплата после демонстрации этапа, т.е. демонстрация – оплата – перенос на наш сервер.