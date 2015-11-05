Адаптация под Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок157 просмотров
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Есть готовый дизайн, сверстан, нужно адаптировать его под Joomla 3.4.4

Joomla
8 лет назад
Andre1
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад