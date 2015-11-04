Доработка сайта на UMI CMS

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки217 просмотров
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Нужно сделать несколько небольших правок на UMI CMS.

Шаблонизатор XSLT.

8 лет назад
Gonzales-999
Иван Михнюк 
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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