Шаблон для 1C-Bitrix из PSD макета

$80
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки181 просмотр
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Друзья всем привет ! Нужен специалист по 1С битрикс ) Есть макет PSD / задача сделать шаблон с эффектом параллакса PSD макет готовится к верстке! Приложил просто png картинку. Оплата производится по окончанию работ. Всех кто хочет предоплаты прошу проходить мимо нужно уложиться в срок. Срок 5 дней.

8 лет назад
skimsk
Антон 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад