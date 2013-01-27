Наполнить товарами интернет-магазин

Наполнение сайтовЗавершен21 заявка243 просмотра
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Вы зайдете на сайт, там будет каталог товаров. Наименование, описание характеристики, цена, и 3-4 фото. В данном случае меня интересуют ноутбуки. Вы копируете описание, наименование, цену, сохраняете фото. Заходите на мой сайт жмете добавит товар и вставляете текст(наименование, описание, цена) и фото. Т.е. своего рода ручной парсер. Нужно добавить сейчас где то 50-70 единиц товара. Ваши сроки и цена за добавление 50 единиц товара. Жду ваших предложений.

11 лет назад
veiron2011
Валерий 
38 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Aris2711
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$9
1 день
Все было сделано качественно и в срок. Рекомендую...
Приятный заказчик - четкое задание, быстрое решение возникающих вопросов, своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество.
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