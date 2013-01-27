Наполнить товарами интернет-магазин

Вы зайдете на сайт, там будет каталог товаров. Наименование, описание характеристики, цена, и 3-4 фото. В данном случае меня интересуют ноутбуки. Вы копируете описание, наименование, цену, сохраняете фото. Заходите на мой сайт жмете добавит товар и вставляете текст(наименование, описание, цена) и фото. Т.е. своего рода ручной парсер. Нужно добавить сейчас где то 50-70 единиц товара. Ваши сроки и цена за добавление 50 единиц товара. Жду ваших предложений.