Требуется наполнить сайт товаром

Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок207 просмотров
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Требуется наполнить сайт товаром ( телефоны )

По названию модели, НУЖЕН КАЧЕСТВЕННЫЙ КОПИПАСТ! в админ систему!

позиций много! ( подробности при разговоре по скайпу).

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ИСПОЛНИТЕЛЮ - SKYPE ГОЛОСОВАЯ ДИСКУССИЯ!!!

Звоните в скайп, обсудим: "moslux"

11 лет назад
skyqgi
Андрей 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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