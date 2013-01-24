Здравствуйте. Требуется менеджер контента обладающего следующими качествами: - подходящий к делу с умом, здравым смыслом и смекалкой - ответственность - соблюдение сроков - добропорядочность - качество исполнения - рассчитывающий на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество Обладающий навыками: - внимательного чтения, выслушивания и задавания ...
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Требуется наполнить сайт товаром ( телефоны )
По названию модели, НУЖЕН КАЧЕСТВЕННЫЙ КОПИПАСТ! в админ систему!
позиций много! ( подробности при разговоре по скайпу).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ИСПОЛНИТЕЛЮ - SKYPE ГОЛОСОВАЯ ДИСКУССИЯ!!!
Звоните в скайп, обсудим: "moslux"
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