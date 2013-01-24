Требуется наполнить сайт товаром

В друпальном сайте есть каталог товаров. Нужно дополнить его описанием. Описание есть в .doc 1. Копипастим все описания в .xls. 2. Проставляем пару тегов (покажу как). Протягиваем по столбцам. 3. Копипастим в блокнот. 4. Вставляем описание каждого продукта на ...