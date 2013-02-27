Наполнение каталога фирм

$50
Наполнение сайтовЗавершен5 заявок160 просмотров
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Необходимо наполнить раздел каталог фирм на городском портале.

В приложении пример одного описания. Плюс к нему нужен логотип описываемой фирмы и скриншот места расположения данной фирмы с maps.yandex.ru

В заявке стоимость добавления одной фирмы и контакты.

11 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Booggy
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$20
2 дня
Все хорошо
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