Наполнение каталога фирм

Консалтинговой компании требуется аккаунт-менеджер по ведению существующих клиентов. Искать новых клиентов не надо, но надо поддерживать связь с существующими. Работа постоянная, но надомная. Занятость - +/- 1 час в день в любое время в течении рабочего ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо наполнить раздел каталог фирм на городском портале.
В приложении пример одного описания. Плюс к нему нужен логотип описываемой фирмы и скриншот места расположения данной фирмы с maps.yandex.ru
В заявке стоимость добавления одной фирмы и контакты.
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