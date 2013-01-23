Поиск статей в гугле

Создание описаний для игр для сайта http://flashmusicgames.com/rus/ Есть список флеш игр (200-300 шт). К каждой из них нужно написать короткое (500 символов) описание: про что игра, как играть. Пожалуйста, в заявке указывайте свою ставку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется поиск статей и составление подборок, на заданную тему!
объем работы большой
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