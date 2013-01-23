Поиск статей в гугле

Необходимо восстановить 10 сайтов из ВебАрхива. Т.е. мне от вас нужно 10 любых сайтов на английском языке от 20 до 60 страниц. Примеры сайтов я покажу, инструменты для восстановления тоже дам. Т.е. ваша задача будет ...