Наполнение сайта флеш играми.

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Необходим человек на постоянное сотрудничество в заполнение сайта флеш играми для детей. Необходимо с указного сайта с помощью плагина в браузере скачать флеш игру, сделать скриншот, и закачать на сервер. Написана подробная инструкция, все подскажу и объясню если возникнут вопросы. Работы не на один месяц. Средняя затрата времени на создание скриншота и закачки игры менее минуты. Работы не на один месяц.

11 лет назад
demonai
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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