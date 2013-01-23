Наполнение сайта флеш играми.

Необходим человек на постоянное сотрудничество в заполнение сайта флеш играми для детей. Необходимо с указного сайта с помощью плагина в браузере скачать флеш игру, сделать скриншот, и закачать на сервер. Написана подробная инструкция, все подскажу и объясню если возникнут вопросы. Работы не на один месяц. Средняя затрата времени на создание скриншота и закачки игры менее минуты. Работы не на один месяц.