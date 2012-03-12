demonai

Дмитрий demonai

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн Landing page

    $150

    Необходимо нарисовать дизайн одностраничного сайта. Важен качественный подход и срок - 4 дня максимум. Внимание!!! Пожалейте мое время, приложите к сообщению 3 ссылки на ваши лучшие макеты!

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтинг описания игр

    $100

    Необходим специалист, по качественному копирайту описания игр для детей. Важно писать качественно и со вкусом.40000 знаков б/п.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Подбор флеш игр

    $20

    Необходимо сделать подборку флеш игр для детей, с определенного сайта, по 9-10 разделам, в каждый раздел по 30 игр отобрать. Искать ничего не надо, все находится на одной странице. Критерии отбора – нет рекламы и ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    $250

    Необходимо сделать дизайн сайта по дизайну интерьеров. Сайт artspectr.ru, нужно сделать такой же по блокам, но в золотых оттенках, в винтажном стиле. Более четкое тз по стилю пришлю. Очень важно качество и цена на изготовление ...

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сео оптимизация текста

    Необходима оптимизация текста (выделение, перелинковка, добавление картинок), статей по строительной тематике (кровля). Обещее количество статей 7 - по 1500 - 2000 знаков каждая.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание баннера рекламы джинс из Америки

    $50

    Необходимо создать статичный баннер размером 980 (ширина) х 170 (высота), на белом фоне для сайта по продаже джинс из америки, например молодая семья в джинсах, справа баннера необходимо разместить американский флаг, можно который во ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайт сео статей для мебельной тематики

    $50

    Необходимо написать 8 сео статей по 2000 знаков каждая, для размещения на внешних ресурсах и проставкой ссылок на ресурс. Названия статей: 1) Офисная мебель для руководителя Кресло руководителя ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание блога на WP, дизайн есть.

    Необходимо создать блог на WP, дизайн - дизайнер нарисовал. Во вложении. Из возможностей: подписка на RSS, рубрики, создание опроса и выведение результата, коментарии к постам и выставление рейтинга пользователями. Более детально обсудим в лс.

    WordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходима корректировка статей

    $50

    Необходимо подкорректировать 6 статей по 2000 символов СЕО текста, с уже проставленными ключевыми словами. Саму структуру текста не трогать, добавить в некоторые предложения название компании, а также визуальное изминение текста, взяв за основу другой сайт.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайнер одностраничников

    В команду требуется специалист, дизайнер, который будет создавать дизайн одностраничных сайтов, графики на них не будет, только картинки и текст, все на белом фоне. Специалист по юзабилити будет писать техническое задание и отправлять дизайнеру. Заказов ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен блог без дизайна с интеграцией плагинов

    Необходимо создать блог, для дизайн компании, с интеграцией необходимых плагинов на wordpress. Нужен грамотный специалист. Некоторые задачи: Вывод блока с популярными записями, скоро в блоге, вопрос-ответ, удобная регистрация, интеграция плагина авторизации с социальными сетями.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение сайта играми.

    Необходим на постоянную работу специалист по добавлению игр на сайт. Хорошо если есть опыт, если нет, то есть точные инструкции, обучим. Работы не на один месяц. Описание игр будет вставлять другой человек, задача только писать ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

guv4ik
Яна 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
1 отзыв
$3
10 баллов
10 лет назад
Добавить на 50 фотографий
WordPress
Делала давно - не помню подробностей)
Хороший, надежный исполнитель. Все сделано в лучшем виде!
Ответный отзыв
_Phobos_
31 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$19
10 баллов
10 лет назад
Необходим баннер по установке пластиковых окон.
Все хорошо, спасибо!
Работа, проделана качественно и с душой=) Рекомендую!
Ответный отзыв
KUDYA_TEMA
Артём 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Верстка одной страницы сайта
Доволен работой!
Работал, рекомендую!
Ответный отзыв
Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Необходим рерайт текстов на строительную тематику
Сотрудничество состоялось, все хорошо.
Очень, качественный и грамотный рерайт, буду и дальше сотрудничать. Всем рекомендую)
Ответный отзыв
vikizima
47 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Подбор флеш игр
Отличный заказчик. Сразу принял работу и быстро оплатил. Рекомендую!
Виктория, выполнила работу на 5+, решил поделиться небольшим бонусом за хорошую работу. Сотрудничеству доволен, рекомендую!
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