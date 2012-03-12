Список правок и сам сайт во вложении.
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $150
Необходимо нарисовать дизайн одностраничного сайта. Важен качественный подход и срок - 4 дня максимум. Внимание!!! Пожалейте мое время, приложите к сообщению 3 ссылки на ваши лучшие макеты!Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо сверстать 2 простенькие страницы, главную и карточку товара. Срок до завтра 11:00. Кроссбраузерно и валидно – важно!HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Необходим специалист, по качественному копирайту описания игр для детей. Важно писать качественно и со вкусом.40000 знаков б/п.Завершен11 лет назад
Задача: создать систему, состоящую из административной панели и пользовательского интерфейса. Более подробное техзадание прилагаю.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $20
Необходимо сделать подборку флеш игр для детей, с определенного сайта, по 9-10 разделам, в каждый раздел по 30 игр отобрать. Искать ничего не надо, все находится на одной странице. Критерии отбора – нет рекламы и ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Необходима верстка одной главной страницы сайта, кроссбраузерно и валидно. Интересует также постоянное сотрудничество.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Необходимо сделать дизайн сайта по дизайну интерьеров. Сайт artspectr.ru, нужно сделать такой же по блокам, но в золотых оттенках, в винтажном стиле. Более четкое тз по стилю пришлю. Очень важно качество и цена на изготовление ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходима оптимизация текста (выделение, перелинковка, добавление картинок), статей по строительной тематике (кровля). Обещее количество статей 7 - по 1500 - 2000 знаков каждая.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходимо создать статичный баннер размером 980 (ширина) х 170 (высота), на белом фоне для сайта по продаже джинс из америки, например молодая семья в джинсах, справа баннера необходимо разместить американский флаг, можно который во ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходимо написать 8 сео статей по 2000 знаков каждая, для размещения на внешних ресурсах и проставкой ссылок на ресурс. Названия статей: 1) Офисная мебель для руководителя Кресло руководителя ...Завершен12 лет назад
Необходимо написать 4 отзыва для мебельной компании, по 500 символов максимум на каждый.Завершен12 лет назад
Необходимо создать блог на WP, дизайн - дизайнер нарисовал. Во вложении. Из возможностей: подписка на RSS, рубрики, создание опроса и выведение результата, коментарии к постам и выставление рейтинга пользователями. Более детально обсудим в лс.Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Статьи 2, общее число 6000 символов, необходимо сделать до завтра вечера.Завершен12 лет назад
- $50
Необходимо подкорректировать 6 статей по 2000 символов СЕО текста, с уже проставленными ключевыми словами. Саму структуру текста не трогать, добавить в некоторые предложения название компании, а также визуальное изминение текста, взяв за основу другой сайт.Завершен12 лет назад
В команду требуется специалист, дизайнер, который будет создавать дизайн одностраничных сайтов, графики на них не будет, только картинки и текст, все на белом фоне. Специалист по юзабилити будет писать техническое задание и отправлять дизайнеру. Заказов ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать блог, для дизайн компании, с интеграцией необходимых плагинов на wordpress. Нужен грамотный специалист. Некоторые задачи: Вывод блока с популярными записями, скоро в блоге, вопрос-ответ, удобная регистрация, интеграция плагина авторизации с социальными сетями.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
На сайт http://stroypresent.ru/works/ необходимо вместо серого фона найти для вставки картинку например города какого-нибудь. Тематика: отделка фасадов зданий.Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходим на постоянную работу специалист по добавлению игр на сайт. Хорошо если есть опыт, если нет, то есть точные инструкции, обучим. Работы не на один месяц. Описание игр будет вставлять другой человек, задача только писать ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
В логотипа просто написать 3 слова Proclimate , а под ним "cистемы кондиционирования" мелкими буквами. Образец лого выслал во вложении.Фон прозрачный.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад