Добавить на 50 фотографий

Здравствуйте! Требуются на постоянной основе услуги по чистке фотографий техники для сайта. Примеры во вложении. На выходе - очищенные фото на белом фоне.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо добавить на 50 флористических фотографий ценник, как на этой фотографии http://floritime.ru/wp-content/uploads/2012/03/12.jpg , а также необходимо пронумеровать их на фотографии 1, 2, 3 и т.д.
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