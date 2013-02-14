Добавить на 50 фотографий

$50
Обработка фотографийЗавершен14 заявок273 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо добавить на 50 флористических фотографий ценник, как на этой фотографии http://floritime.ru/wp-content/uploads/2012/03/12.jpg , а также необходимо пронумеровать их на фотографии 1, 2, 3 и т.д.

11 лет назад
demonai
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
guv4ik
Яна 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
1 отзыв
11 лет назад
$3
1 день
Хороший, надежный исполнитель. Все сделано в лучшем виде!
Делала давно - не помню подробностей)
  • Похожие заказы

  • Сделать 4 картинки в фотошопе

    Задача: Есть уже набор картинок кубов и палелепипедов из реальных материалов (картинка в аттаче) Надо сделать 4 картики других элементов в этом же стиле так чтобы они выглялели реалистично. Элементы черезвычайно простые - один паралелепипед и ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Обработка фотографий товаров

    $500

    Требуется обработать ~1000 фотографий товаров. Для примера: Из http://i.imgur.com/3ADuwZg.jpg обработать в такой вид http://i.imgur.com/dyehFIC.jpg Для теста чтобы я понял Ваш уровень предлагаю обработать 1 фотографию: http://i.imgur.com/gG7MFoG.jpg Как обрабатывать и что должно получится на выходе: - белый фон - четкое ...

    Обработка фотографий32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разделить на слои

    Добрый вечер. Сейчас хочу только прицениться и узнать сроки и стоимость обработки изображения (разделение на слои). На выходе мне понадобиться псд со слоями: - фон - девушки на заднем плане - брызги (разделить их на 2-3 слоя) - девушки на первом ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Картинки для ролика

    $20

    Задания для примера (реальные), будет еще много подобных. 1. Нарисовать "объемный квадратный метр" дороги стиль рисунка такой, но без пространств между слоями дороги http://auto.vesti.ru/p/bg800_435695.jpg еще референсы http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5GMxyNm8TZ4eu3PotNo61iAX0zW_06hypIOAqMj1WDuSbjjrgGQ http://www.skpanel.ru/img/STYROFOAM/78.jpg размер и форма такая же, как на аттаче проще всего брать текстуры земли разного ...

    Обработка фотографийнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Состарить лицо на фотографии

    есть фото девушки, нужно ее состарить лет на 10-20, но чтобы в итоге все равно получилось привлекательно. и еще- как-то изменить фон на фото- чтоб не было видно, что это просто переделанная фотография.

    Обработка фотографий9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад