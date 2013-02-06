Векторизировать растровое изображение

На качественном цветном фото(25 мб) оборудования широкоугольным объективом имеется бочкообразная дисторсия (искажение в виде выгиба наружу) одной линии. Требуется устранить, а так же добавить логотип в соответствии с правилами перспективы. Работа не должна быть ...