Векторизировать растровое изображение

Обработка фотографийЗавершен5 заявок207 просмотров
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Есть картинка PNG. Нужно перевести его в cdr (чтобы цвета были отдельными элементами). Картинку прилагаю.

11 лет назад
gumplen
Максим 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
7onof
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
91 отзыв(-2)
11 лет назад
$5
1 день
Быстро и качественно
Максим адекватный и приятный в общении заказчик. Было очень приятно с ним работать. Всем рекомендую