Устранение бочкообразной дисторсии

На качественном цветном фото(25 мб) оборудования широкоугольным объективом имеется бочкообразная дисторсия (искажение в виде выгиба наружу) одной линии. Требуется устранить, а так же добавить логотип в соответствии с правилами перспективы.

Работа не должна быть отражена в портфолио!

Прошу указать предварительную цену. После ознакомления с фото готов утвердить итоговую стоимость.Для умеющего обрабатывать фото - задание очень простое.

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