Нужны коллажи с цитатами

Обработка фотографийЗакрыт7 заявок259 просмотров
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Нужны уникальные коллажи из фотографий с цитатами и с подписью сайта. Можно не фотографии, а какой-то рисунок или изображение, что-то абстрактное. Главное - уникальное фото, чтобы была возможность поставить надпись с нашим сайтом. Изображение нужно позитивное, светлое, доброе. Цитаты подбираем сами.

Примеры работ смотрите в прикрепленных файлах.

11 лет назад
sun-hands
Дмитрий 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад