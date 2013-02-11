Нарезать полиптихи из готовых изображений

Требуется перевести схемы планировок квартир дома из формата autocad .dwg в формат png. Всего в файле 298 квартир. - планировки дома по этажам: данные должны быть предоставлены в следующем виде - папка - n-й этаж - картинки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Из моих готовых файлов нужно нарезать полиптихи примерно как тут - decor-exclusive ru
Полиптихи могут быть разные - из одинаковых модулей, из разных по высоте, ширине, из одинаковых квадратов и т.д.
Где-то куски изначального изображения лишние отрезаются, где-то наоборот немного фона добавить, а где-то просто разрезается и ничего больше делать не надо.
Процесс выглядит так:
1. Я даю вам файлы
2. Вы в эскизах показываете как разрезать хотите (на свой художественный взгляд =)
3. Я одобряю, вы режете без потери качества, отдаете мне готовые нарезки и отдельно маленький jpeg где на белом фоне показано как должны кусочки располагаться.
Планируется больше кол-во картинок так нарезать. Для начала штук 30-50.
В предложениях пишите стоимость работы за один файл. Работа простая.
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