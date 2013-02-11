Нарезать полиптихи из готовых изображений

Обработка фотографийЗавершен14 заявок277 просмотров
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Из моих готовых файлов нужно нарезать полиптихи примерно как тут - decor-exclusive ru

Полиптихи могут быть разные - из одинаковых модулей, из разных по высоте, ширине, из одинаковых квадратов и т.д.

Где-то куски изначального изображения лишние отрезаются, где-то наоборот немного фона добавить, а где-то просто разрезается и ничего больше делать не надо.

Процесс выглядит так:

1. Я даю вам файлы

2. Вы в эскизах показываете как разрезать хотите (на свой художественный взгляд =)

3. Я одобряю, вы режете без потери качества, отдаете мне готовые нарезки и отдельно маленький jpeg где на белом фоне показано как должны кусочки располагаться.

Планируется больше кол-во картинок так нарезать. Для начала штук 30-50.

В предложениях пишите стоимость работы за один файл. Работа простая.

11 лет назад
yamayki
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
nestaleks
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
11 лет назад
$30
2 дня
Все отлично, быстро, качественно и согласно договоренностям.
Благодарю за сотрудничество. Хороший заказчик с прекрасным подходом к работе! Все нюансы решались благодаря своевременному ответу.