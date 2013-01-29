Обработка фотографий для интернет-магазина обуви

Всем привет.

Нужен гуру в работе с изображениями. Требуется "отшлифовать" фотографии обуви для витрины интернет-магазина. Цель -- придать отснятым моделям максимально инвестиционно-привлекательный вид :)

Пожелания: отбелить фон, исправить мелкие нюансы в изделиях, например, сделать точно параллельными строчки, исправить легкую примятость/деформацию отснятого изделия, и прочие нюансы, о которых я не сказал, но о которых Вы должны знать лучше меня.

Прикрепил 3 файла для примера. Всего их будет около 70

В предложениях обязательно указывайте вашу цену за снимок