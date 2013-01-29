Обтравка фото срочно

Обработка фотографийЗавершен9 заявок319 просмотров
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Есть фото почти студийные, но качество не ахти. На белом фоне человек в разных позах. Задача - вырезать фон и все, ни чего более. Сделать надо аккуратно. И срочно, надо утром в 10 по мск. Количество около 40 шт. Могу разделить на несколько человек. Фото вышлю на почту. Предлагайте стоимость. И оставляйте сразу почту.

11 лет назад
kaa_dir
Андрей 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранные исполнители
Lidasik
Лидия 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
день назад
11 лет назад
$10
1 день
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jugulator
Дэн 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
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