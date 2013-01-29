Обтравка фото срочно

Ретуширование\Цветкоррекция\Отбеливание Необходимо обработать фотографии товаров Отбелка — 4 рубля Цветкоррекция — 4 рубля
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть фото почти студийные, но качество не ахти. На белом фоне человек в разных позах. Задача - вырезать фон и все, ни чего более. Сделать надо аккуратно. И срочно, надо утром в 10 по мск. Количество около 40 шт. Могу разделить на несколько человек. Фото вышлю на почту. Предлагайте стоимость. И оставляйте сразу почту.
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