Обтравка фото срочно

Есть фото почти студийные, но качество не ахти. На белом фоне человек в разных позах. Задача - вырезать фон и все, ни чего более. Сделать надо аккуратно. И срочно, надо утром в 10 по мск. Количество около 40 шт. Могу разделить на несколько человек. Фото вышлю на почту. Предлагайте стоимость. И оставляйте сразу почту.