Адаптация фотографии

$15
Обработка фотографийЗавершен8 заявок368 просмотров
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На этой фотографии надо

1. Сделать роженицу моложе (18 лет),

2. Поработать с младенцами дабы избавиться от копирайта.

3. Дорисовать фон слева.

11 лет назад
karpunin61
62 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
berkut52007
Ольга 
62 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Сделанной работой доволен. Быстро и аккуратно. Спасибо
Заказчик четко знает, что ему нужно. Оплатил молниеносно, даже до финальной правки. Постоянно был на связи и консультировал в нужный момент. Большое спасибо за интересный проект.
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