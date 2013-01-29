Адаптация фотографии

Ретуширование\Цветкоррекция\Отбеливание Необходимо обработать фотографии товаров Отбелка — 4 рубля Цветкоррекция — 4 рубля
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На этой фотографии надо
1. Сделать роженицу моложе (18 лет),
2. Поработать с младенцами дабы избавиться от копирайта.
3. Дорисовать фон слева.
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