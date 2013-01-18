Обработка свадебных фотографий

Здравствуйте. Запускается новый сайт. Сейчас он висит на тестовом хостинге http://office-tandem.myinsales.ru/ Необходимо подобрать ещё две фотографии, в дополнение к уже существующей фотке с уничтожителем бумаг. Вторая фотография с женщиной и переплетчиком не очень нравится руководству - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется обработать свадебные фотографии от 200 до 1000шт.Нужна ретушь и художественная обработка.
От исполнителя требуется:
- цена и сроки
- Ретушь на примере 1-2 фото
Результат в jpg высылайте на почту.
Доп условия: вы не можете выставлять данную работу в портфолио и т.д.
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