Нанести надписи на 4 фотки

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Надо нанести надписи как в http://www.mcpir.ru (шрифт как здесь, но без полоски(фона))

Фотки во вложении. Надписи ДЛЯ сайта http://alisa-metelina.ru/ (Цвет надписи должен быть подходящим)

1. Знакомиться легко. Будь звездой!

2. "правила игры" большими буквами, потом поменьше - "Как быть счастливой в отношениях. Мечты сбываются!"

3. Как стать идеальной любовницей, оставаясь единственной любовью

4. Группа поддержки, мастер-классы только для охотниц

(фото в приложенном файле и подписаны)

Ваши предложения по цене и срокам?

11 лет назад
m0965536
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
HelloGoodbye
Кирилл 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена оперативно. Спасибо
Отличный заказчик! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. 10 баллов!