Нанести надписи на 4 фотки

Надо нанести надписи как в http://www.mcpir.ru (шрифт как здесь, но без полоски(фона))

Фотки во вложении. Надписи ДЛЯ сайта http://alisa-metelina.ru/ (Цвет надписи должен быть подходящим)

1. Знакомиться легко. Будь звездой!

2. "правила игры" большими буквами, потом поменьше - "Как быть счастливой в отношениях. Мечты сбываются!"

3. Как стать идеальной любовницей, оставаясь единственной любовью

4. Группа поддержки, мастер-классы только для охотниц

(фото в приложенном файле и подписаны)

Ваши предложения по цене и срокам?