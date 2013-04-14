berkut52007

Ольга berkut52007

 
62 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Любая обработка фото

Здравствуйте.

Ретушь, коллажи, фотомонтаж, обтравка, свето и цветокоррекция, восстановление и раскраска черно-белых фото, замена фона, цвета и текстуры и др.

Порядок работы со мной:

- смотрите портфолио

(если есть тестовое задание, то даю на него ссылку в заявке)

- посылаете мне все фото и ТЗ по Вашему проекту (если в проекте указано не всё)

- уточняем требования, стоимость и сроки

(в приватных сообщениях или в скайпе – после 19-00 время Московское)

- выбираете меня исполнителем

- если у Вас есть рекомендации, то предоплаты не нужно,

если нет ни одного отзыва – вносите предоплату:

50 % цены всего проекта или стоимость обработки каждых 10 фото

- получаете готовую работу в соответствии с ТЗ

(если нужно, вношу мелкие правки бесплатно,

существенная переделка вне требований ТЗ – за отдельную плату)

- оплачиваете остальную часть стоимости

- пишете отзыв

- получаете исходники и отзыв

Исходные фото помещаю в портфолио только с Вашего разрешения.

Оплата: Яндекс-Деньги 41001387531598

или на счет в Сбербанке РФ

Спасибо за внимание!

С уважением, Ольга.

Портфолио
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Отзывы заказчиков
Pokatilov
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать двери
Все классно сделано!!
Все задания четкие. Оплатил без проблем. Отзыв написал позже, но без напоминаний. Спасибо! Хороший, спокойный в общении заказчик!
Ответный отзыв
nvs5656
55 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$6
10 баллов
11 лет назад
Наложить ювелирные изделия на модель
Отличная работа! Быстро и качественно! Рекомендую всем!
Отличный, вежливый заказчик! Оплата достойная и сразу. И задание четкое и интересное. Спасибо! Рекомендую всем! И с радостью поработаю еще.
Ответный отзыв
Fi-Fi
Лора 
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Нужны сделать несколько простых коллажей
Оля-амечательный исполнитель! Качественно, быстро. Дело свое знает. Вопросы только по существу. Внимательно выслушала задание - грамотно сделала фото . Я получила удовольствие от совместной работы. Рекомендую !!!
Отличный, приятный в общении заказчик! Задание четкое. Лора спокойно и обоснованно пояснила все требования, даже предоставила эскизы коллажей. Оплатила сразу. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
PandaPromo
Дмитрий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Обработать фото
Работой доволен. Ольга очень качественно и быстро обработала фото и написала подробную инструкцию, как это делается, плюс без проблем отвечала на все возникшие вопросы. Рекомендую!
Вежливый, спокойный, честный заказчик. Задание четкое, оплатил сразу. Приятное впечатление от сотрудничества. Буду рада Вашим новым заказам. Спасибо!
Ответный отзыв
groupwm
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Нужно обработать 1 фото
Все было сделано быстро и качественно. Спасибо
Отличный заказчик! Четко поставлена задача, быстро обсудили все требования. Оплатил мгновенно. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
5 отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга