Любая обработка фото

Здравствуйте.

Ретушь, коллажи, фотомонтаж, обтравка, свето и цветокоррекция, восстановление и раскраска черно-белых фото, замена фона, цвета и текстуры и др.

Порядок работы со мной:

- смотрите портфолио

(если есть тестовое задание, то даю на него ссылку в заявке)

- посылаете мне все фото и ТЗ по Вашему проекту (если в проекте указано не всё)

- уточняем требования, стоимость и сроки

(в приватных сообщениях или в скайпе – после 19-00 время Московское)

- выбираете меня исполнителем

- если у Вас есть рекомендации, то предоплаты не нужно,

если нет ни одного отзыва – вносите предоплату:

50 % цены всего проекта или стоимость обработки каждых 10 фото

- получаете готовую работу в соответствии с ТЗ

(если нужно, вношу мелкие правки бесплатно,

существенная переделка вне требований ТЗ – за отдельную плату)

- оплачиваете остальную часть стоимости

- пишете отзыв

- получаете исходники и отзыв

Исходные фото помещаю в портфолио только с Вашего разрешения.

Оплата: Яндекс-Деньги 41001387531598

или на счет в Сбербанке РФ

Спасибо за внимание!

С уважением, Ольга.