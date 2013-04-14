Здравствуйте.
Ретушь, коллажи, фотомонтаж, обтравка, свето и цветокоррекция, восстановление и раскраска черно-белых фото, замена фона, цвета и текстуры и др.
Порядок работы со мной:
- смотрите портфолио
(если есть тестовое задание, то даю на него ссылку в заявке)
- посылаете мне все фото и ТЗ по Вашему проекту (если в проекте указано не всё)
- уточняем требования, стоимость и сроки
(в приватных сообщениях или в скайпе – после 19-00 время Московское)
- выбираете меня исполнителем
- если у Вас есть рекомендации, то предоплаты не нужно,
если нет ни одного отзыва – вносите предоплату:
50 % цены всего проекта или стоимость обработки каждых 10 фото
- получаете готовую работу в соответствии с ТЗ
(если нужно, вношу мелкие правки бесплатно,
существенная переделка вне требований ТЗ – за отдельную плату)
- оплачиваете остальную часть стоимости
- пишете отзыв
- получаете исходники и отзыв
Исходные фото помещаю в портфолио только с Вашего разрешения.
Оплата: Яндекс-Деньги 41001387531598
или на счет в Сбербанке РФ
Спасибо за внимание!
С уважением, Ольга.
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