Обработать фото

Здравствуйте!

Нужно обработать одно фото для интернет-магазина (сделать идеально белый фон, убрать тень, лишние волоски...) и пошагово рассказать как вы это делали (в дальнейшем будут обрабатываться много аналогичных фото).

Нужен человек, который еще может подсказать, как правильнее снимать, если на приведенном фото есть ошибки.