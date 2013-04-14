Обработать фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок310 просмотров

Здравствуйте!

Нужно обработать одно фото для интернет-магазина (сделать идеально белый фон, убрать тень, лишние волоски...) и пошагово рассказать как вы это делали (в дальнейшем будут обрабатываться много аналогичных фото).

Нужен человек, который еще может подсказать, как правильнее снимать, если на приведенном фото есть ошибки.

12 лет назад
PandaPromo
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

berkut52007
Ольга 
63 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Работой доволен. Ольга очень качественно и быстро обработала фото и написала подробную инструкцию, как это делается, плюс без проблем отвечала на все возникшие вопросы. Рекомендую!
Вежливый, спокойный, честный заказчик. Задание четкое, оплатил сразу. Приятное впечатление от сотрудничества. Буду рада Вашим новым заказам. Спасибо!

Заявки фрилансеров

berkut52007
Ольга 
63 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад

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