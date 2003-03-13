Обработать фотографии товаров (~100-200 шт)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт24 заявки362 просмотра

Добрый день.

Требуется обработать фотографии товаров для магазина постельного белья (postelka5.ru), сделать их более привлекательными для пользователя, чтобы товар с фото сразу хотелось купить.

Пример хорошо обработанных фото - например, enix.ru

Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и цены.

12 лет назад
gtauter
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Обработка фотографий

    Требуются ретушеры. Нужно обрабатывать фотографии интерьеров квартир, отелей, хостелов, гостиниц. Около 100 фото в день. Работа только с файлами RAW. Необходимо выполнить тестовое задание по обработке наших фото (см. в приложении), обрабатываете ...

    Обработка фотографий8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Срочно. Обработка фотографий

    Нужно обработать фото. Ниже указано кол-во фото по папкам, общее кол-во 54. В исходном варианте их больше. Файл размер 1гб, скачать можно по ссылке https://www.dropbox.com/s/rmc4eqh43vedov3/file.zip . Нужно выбрать лучшие (не одинаковые) и придать им презентабельный ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Обработка фотографии - увеличить со 100 кб до 200

    Здравствуйте. Есть фотография в jpeg, весит 120 кб. Нужно что-нибудь с ней сделать чтобы она в jpeg весила чуть больше 200 кб. Качество фотографии пострадать не должно, это фото на паспорт. ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отредактировать несколько фото для сайта

    Есть фотографии, их нужно вставить в слайдер сайта. Что требуется - редактирование фото что бы было возможно вставить в слайдер и сделать пару красивых надписей на фото. Все подробности при личном общении.

    Обработка фотографий10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ретушь изображений

    $100

    Задача: отретушировать и при необходимости отрисовать ювелирные изделия. 10 фото. Для назначения на проект необходимо выполнить ТЗ! ТЗ: отретушировать и при необходимости отрисовать ювелирное изделие. 1 фото. Файлы ...

    Обработка фотографий10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отредактировать логотип и фото книг

    $20

    Добрый день! Имеется идея логотипа для книжного интернет магазина www.flavianexpress.ru и фото обложек книг Нужно все это отредактировать и отформатировать в соответствии с требованиями шаблона магазина opencart Итого - один логотип и ...

    Opencart
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Редактировать фотографию в фотошопе

    . Здравствуйте, в общем задача : для регистрации в дмс нужно фото этой металл конструкции без верхнего банера(центр декоративных покрытий) и черного поля под банером ( это бегущая строка) то есть на месте банера и ...

    Обработка фотографий2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обработка фото для магазина

    $50

    Для детского магазина http://clck.ru/8gTuq требуется человек для обработки фото товаров. Например http://clck.ru/8gTuu Работа совсем несложная, но требует внимания. Задачи: - подогнать фото по размеру - убирать вотермарки и ...

    Обработка фотографий24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад