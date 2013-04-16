Отредактировать логотип и фото книг

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен13 заявок316 просмотров

Добрый день!

Имеется идея логотипа для книжного интернет магазина www.flavianexpress.ru и фото обложек книг

Нужно все это отредактировать и отформатировать в соответствии с требованиями шаблона магазина opencart

Итого - один логотип и девять обложек книг (там разные требуются размеры для разных представлений)

Надо чтобы все это четко читалось - у меня все получается размытое...

С уважением,

Сергей

Opencart
12 лет назад
Flavianexpress
Сергей 
56 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Lilith1234
Ольга 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$20
3 дня
Хороший специалист, скромный и исполнительный, готова даже ночами рисовать чтобы все качественно сделать = рекомендую!
все гуд

Заявки фрилансеров

Lilith1234
Ольга 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад

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