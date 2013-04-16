Отредактировать логотип и фото книг

Добрый день!

Имеется идея логотипа для книжного интернет магазина www.flavianexpress.ru и фото обложек книг

Нужно все это отредактировать и отформатировать в соответствии с требованиями шаблона магазина opencart

Итого - один логотип и девять обложек книг (там разные требуются размеры для разных представлений)

Надо чтобы все это четко читалось - у меня все получается размытое...

С уважением,

Сергей