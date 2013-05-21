Обработать фотографию для визы

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Завершен5 заявок161 просмотр

Сейчас. Детскую фотографию обработать для получения испанского шенгена. Фон, тени и размер подогнать под требования посольства.

12 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
42 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

nombre_d
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
33 отзыва
12 лет назад
$10
1 день
Все отлично. Работа выполнена.
Очень четкое задание,быстрая оплата.Спасибо за сотрудничество.Рекомендую как надежного и порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

nombre_d
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
33 отзыва
12 лет назад

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