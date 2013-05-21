Для детского магазина http://clck.ru/8gTuq требуется человек для обработки фото товаров. Например http://clck.ru/8gTuu Работа совсем несложная, но требует внимания. Задачи: - подогнать фото по размеру - убирать вотермарки и ...
Обработать фотографию для визы
Сейчас. Детскую фотографию обработать для получения испанского шенгена. Фон, тени и размер подогнать под требования посольства.
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