Обработка фотографий

Требуются ретушеры.

Нужно обрабатывать фотографии интерьеров квартир, отелей, хостелов, гостиниц.

Около 100 фото в день.

Работа только с файлами RAW. Необходимо выполнить тестовое задание по обработке наших фото (см. в приложении), обрабатываете и присылаете результаты на адрес [email protected] с пометкой "weblancer".

К ответу прилагайте ссылку на Ваше портфолио.

Если Ваша обработка нам подойдет, мы предложим Вам сотрудничество.

Указывайте желаемое вознаграждение за обработку одного фото.