Обработка фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт8 заявок501 просмотр

Требуются ретушеры.

Нужно обрабатывать фотографии интерьеров квартир, отелей, хостелов, гостиниц.

Около 100 фото в день.

Работа только с файлами RAW. Необходимо выполнить тестовое задание по обработке наших фото (см. в приложении), обрабатываете и присылаете результаты на адрес [email protected] с пометкой "weblancer".

К ответу прилагайте ссылку на Ваше портфолио.

Если Ваша обработка нам подойдет, мы предложим Вам сотрудничество.

Указывайте желаемое вознаграждение за обработку одного фото.

12 лет назад
s_zhukov
52 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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