Редактировать фотографию в фотошопе

. Здравствуйте, в общем задача : для регистрации в дмс нужно фото этой металл конструкции без верхнего банера(центр декоративных покрытий) и черного поля под банером ( это бегущая строка) то есть на месте банера и строки должна быть пустая конструкция . Нам предлагают снять это все , сфотографировать и повесить на место . Можно ли этот вопрос решить фотошопом ?Писать на мейл [email protected]