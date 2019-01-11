Yarkoereshenie

фургон 3х2 метра.
- Наружная реклама1 заявкаЗакрыт4 года назад
- Наружная реклама3 заявкиЗакрыт4 года назад
Разработать фирменный стиль , логоФирменный стиль45 заявокЗакрыт4 года назад
Проверка и при необходимости настройка google рекламы.Контекстная реклама16 заявокЗакрыт5 лет назад
прорисовать по образцу и заменить с английского ppu -на русский ппуЛоготипы и Знаки21 заявкаЗакрыт5 лет назад
восстановить поврежденный видеофайл mp4 . разрядилась батарея и файл записан с ошибкойВидеомонтаж10 заявокЗакрыт6 лет назад
необходимо сделать интернет магазин , в основном для мобильной версии, с возможность ю добавить товар из каталога в корзину . без оплаты на сайте посадочная страница таймер и отзывы такого типа и стиля http://gaius-kessar.shopsale.biz ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт6 лет назад
необходимо выполнить редактирование документа в фотошоп. поменять фамилию и инициалы и дату рождения в скане документаОбработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо разработать дизайн магазина мужской одежды , желательный стиль : лофт ( дерево , кирпич ) . Площадь магпзина 50 м.кв. маназин разделен на пополам -две зоны : 1) молодежная одежда , 2) классическая . ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
необходимо разработать простой интернет магазин. образец http://wowhunter.ru/brands/calvin_klein/?utm_campaign=IN09&utm_content=ck&utm_medium=banner&utm_source=insta_targetИнтернет-магазины28 заявокЗакрыт8 лет назад
Редактировать фотографию в фотошопОбработка фотографий53 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется дизайн бутика муж/жен одежды. Желательна черно-белая гамма. 50 квадратовИнтерьеры и Экстерьеры13 заявокЗакрыт10 лет назад
создать рекламный ролик для уличного видео экрана,не более 5-7 сек.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен11 лет назад
необходимо доработать фотографии для сайтаОбработка фотографий19 заявокЗакрыт12 лет назад
. Здравствуйте, в общем задача : для регистрации в дмс нужно фото этой металл конструкции без верхнего банера(центр декоративных покрытий) и черного поля под банером ( это бегущая строка) то есть на месте банера и ...Обработка фотографий2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать дизайн визитки , есть логотип .Дизайн продукции17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Программа для управления контроллером " бегущей строки" была на китайском - переводили на русский тоже китайцы или компьютер, результат - много неправильных надписей кнопок. Необходимо разобраться в ресурсах программы и внести исправления без исходного кода, ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется придумать логотип компании из названия " яркое решение " профиль деятельности компании " бегущие строки " реклама , световые буквы - в общем все что связано со светом , ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
программа для управления контроллером " бегущей строки" была на китайском - переводили на русский тоже китайцы или компьютер, результат - много неправильных надписей кнопок , Что на них написано должно быть - известно ...Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт12 лет назад