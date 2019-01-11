Yarkoereshenie

Александр Yarkoereshenie

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Необходимо выполнить редактирование фотографии в фотошоп
Четкое задание, мгновенная оплата! Все Отлично!
очень быстро и отлично в целом
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webmax92
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Дизайн /визуализацию магазина одежды . Стиль -лофт . 50 м.кв
Спасибо!
все устраивает. нареканий нет
Ответный отзыв
dyvaki
Галина 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Создать рекламный ролик для уличного видео экрана
Хорошо поработали. Оплата в срок. Готовы воплощать другие проекты)
Работа сделана в срок . Спасибо
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shytnik_igor
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Поменять названия кнопок в программе
Четкая постановка задачи, удобная оплата, прекрасный заказчик.
Задание -Редактирование программы . Исполнитель Игорь Емельянов . Задачу выполнил очень оперативно , минимум уточняющих вопросов , адекватность и проффесионализм . Результатом довольны . Компания " Яркое решение " .
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uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$130
10 баллов
11 лет назад
Логотип компании
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Разработка логотипа компании .Выполнено все очень проффессионально , остались довольны . Игорю спасибо
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