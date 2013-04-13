Срочно. Обработка фотографий

Нужно обработать фото. Ниже указано кол-во фото по папкам, общее кол-во 54. В исходном варианте их больше. Файл размер 1гб, скачать можно по ссылке https://www.dropbox.com/s/rmc4eqh43vedov3/file.zip . Нужно выбрать лучшие (не одинаковые) и придать им презентабельный вид. Размер фото должен быть оригинальным.

Каждая папка подписана, ниже список, в каких папках сколько нужно фотографий:

- Регистрация и встреча участников (5-6 фото)

- Тренер у флип-чарта (5-6 фото).

- Аудитория слушает (5-6 фото)

- Дегустация (5-6 фото)

- Заполнение тестов (5-6 фото)

- Вручение диплома/подарка (10-11 фото)

- Групповое фото (3 фото)

- Фуршет (5-10 фото).

Срок 1 день, до 13 апреля 2013 года.