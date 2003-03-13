Ретушь изображений

Задача: отретушировать и при необходимости отрисовать ювелирные изделия. 10 фото.

Для назначения на проект необходимо выполнить ТЗ!

ТЗ: отретушировать и при необходимости отрисовать ювелирное изделие. 1 фото.

Файлы для ТЗ приложены к проекту.

Изделие на картинке "Исходник" после обработки должно выглядеть так же хорошо как изделие на картинке "Как должно быть".

Метал изделия должен выглядеть глянцево, гладко, красиво - без дефектов и сколов.

Блики должны быть красивыми, Все линии ровными и четкими.

Все изделие должно быть в фокусе.

Цель проекта:

1. найти профессионального ретушера для обработки исходников после фотосъемки.

Объемы большие, порядка 1000 фото. + Постоянные небольшие задачи по улучшению качества изображений товаров на сайте.

Заказчик Ювелирный интерент магазин, топ 10.

2. Отретушировать и при необходимости отрисовать ювелирные изделия. 10 фото.