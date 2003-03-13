Требуются ретушеры. Нужно обрабатывать фотографии интерьеров квартир, отелей, хостелов, гостиниц. Около 100 фото в день. Работа только с файлами RAW. Необходимо выполнить тестовое задание по обработке наших фото (см. в приложении), обрабатываете ...
Ретушь изображений
Задача: отретушировать и при необходимости отрисовать ювелирные изделия. 10 фото.
Для назначения на проект необходимо выполнить ТЗ!
ТЗ: отретушировать и при необходимости отрисовать ювелирное изделие. 1 фото.
Файлы для ТЗ приложены к проекту.
Изделие на картинке "Исходник" после обработки должно выглядеть так же хорошо как изделие на картинке "Как должно быть".
Метал изделия должен выглядеть глянцево, гладко, красиво - без дефектов и сколов.
Блики должны быть красивыми, Все линии ровными и четкими.
Все изделие должно быть в фокусе.
Цель проекта:
1. найти профессионального ретушера для обработки исходников после фотосъемки.
Объемы большие, порядка 1000 фото. + Постоянные небольшие задачи по улучшению качества изображений товаров на сайте.
Заказчик Ювелирный интерент магазин, топ 10.
2. Отретушировать и при необходимости отрисовать ювелирные изделия. 10 фото.
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