SilinAndrey

Андрей SilinAndrey

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Поиск товаров по низким ценам

    Нужен человек для поиска товаров по низким ценам, в том числе оптовых поставщиков товара, производителей товара на территории РФ, Китая, Европы, СНГ. Работа будет происходить в рамках мини проекта - ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • PR (Пиар) продукта на форумах и в соц сетях

    PR (Пиар) продукта на форумах и в соц сетях Задача: запостить информацию о продаже продукта, а так же пропиарить продажи продукта в темах форума посвященных продукту. Объем сообщений на ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист CMS Magento

    $2500

    Требуется срочно программист CMS Magento на проект по доработке интернет-магазина. Опыт разработки под CMS Magento обязателен. Задач много. Оплата своевременно, удобным для исполнителя способом. ...

    Magento
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • MySQL-инъекция (в базу данных ИМ на Magento)

    $50

    Задача: в базе данных о товарах ИМ нужно массово изменить один из параметров (количество товаров на складе) для все товаров ИМ. Перспектива: работа на постоянной основе с интернет магазином ТОП 10.

    MagentoMySQL
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ретушь изображений

    $100

    Задача: отретушировать и при необходимости отрисовать ювелирные изделия. 10 фото. Для назначения на проект необходимо выполнить ТЗ! ТЗ: отретушировать и при необходимости отрисовать ювелирное изделие. 1 фото. Файлы ...

    Обработка фотографий10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ретушь изображений с товарами

    $50

    Задача 1. Заменить темный фон на белый 2. Предмету добавить легкое отражение как на картинке из приложенного тз 3. Отретушировать так чтобы изделия выглядели красиво и выразительно как на ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Ретушь и дизайн изображений

    $100

    Задача - Коротко! Подробнее в ТЗ! 1) Привести к квадратной форме (29 на 29 см) 2) Убрать лишние детали (отмечены красным) 3) Отретушировать – сделать так чтобы картинка и предметы на ней ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Спарсить сайт (парсинг сайтов)

    Задача Требуется спарсить сайт http://www.love-sl.ru/catalog/ Параметры которые нужно вытащить: артикул, цена, описание, информация о похожих товарах, фото. На выходе должна получиться папка с фото и файл формата примерно как в ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

polosatic
Евгений 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
59 отзывов
$50
10 баллов
12 лет назад
Ретушь изображений с товарами
Спасибо Андрею за проект! Буду рад еще сотрудничать.
Работой доволен. Евгений хорошо справился.
Ответный отзыв
Ramyx
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Ретушь и дизайн изображений
Приятно было работать, рекомендую!
Проект выполнен в срок. Все хорошо.
Ответный отзыв