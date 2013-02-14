SilinAndrey

Нужен человек для поиска товаров по низким ценам, в том числе оптовых поставщиков товара, производителей товара на территории РФ, Китая, Европы, СНГ. Работа будет происходить в рамках мини проекта - ...
- Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад
PR (Пиар) продукта на форумах и в соц сетях Задача: запостить информацию о продаже продукта, а так же пропиарить продажи продукта в темах форума посвященных продукту. Объем сообщений на ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $2500
Требуется срочно программист CMS Magento на проект по доработке интернет-магазина. Опыт разработки под CMS Magento обязателен. Задач много. Оплата своевременно, удобным для исполнителя способом. ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Задача: в базе данных о товарах ИМ нужно массово изменить один из параметров (количество товаров на складе) для все товаров ИМ. Перспектива: работа на постоянной основе с интернет магазином ТОП 10.Базы данных3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Задача: расширить выгрузку товаров ИМ так чтобы в нее включалась информация о дополнительных изображениях товаров. Перспектива: работа на постоянной основе с интернет магазином ТОП 10.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Задача: отретушировать и при необходимости отрисовать ювелирные изделия. 10 фото. Для назначения на проект необходимо выполнить ТЗ! ТЗ: отретушировать и при необходимости отрисовать ювелирное изделие. 1 фото. Файлы ...Обработка фотографий10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Задача 1. Заменить темный фон на белый 2. Предмету добавить легкое отражение как на картинке из приложенного тз 3. Отретушировать так чтобы изделия выглядели красиво и выразительно как на ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Задача - Коротко! Подробнее в ТЗ! 1) Привести к квадратной форме (29 на 29 см) 2) Убрать лишние детали (отмечены красным) 3) Отретушировать – сделать так чтобы картинка и предметы на ней ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Задача Требуется спарсить сайт http://www.love-sl.ru/catalog/ Параметры которые нужно вытащить: артикул, цена, описание, информация о похожих товарах, фото. На выходе должна получиться папка с фото и файл формата примерно как в ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Тз очень простое: Нужно сделать снимки 2D порядка 300 изделий. 300 изделий - будут цепи и браслеты, по 2 фото на изделие (само изделие и фото изделия на манекене/модели) еще ...Фотосъемка4 заявкиЗакрыт12 лет назад