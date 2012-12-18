Фотосъемка ювелирных украшений (предметная 2D)

Здравствуйте! Ищу профессионального фотографа в Москве для предметной фотосъемки товаров интернет магазина обуви.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тз очень простое:
Нужно сделать снимки 2D порядка 300 изделий.
300 изделий - будут цепи и браслеты, по 2 фото на изделие (само изделие и фото изделия на манекене/модели)
еще изделий 10 - серьги пусеты, так же по 2 фото на изделие (само изделие и фото изделия на манекене/модели)
После фотосъемки потребуется обработка.
Пример изображения которое должно получиться на выходе - в приложении.
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