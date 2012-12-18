Фотосъемка ювелирных украшений (предметная 2D)

$2500
ФотосъемкаЗакрыт4 заявки289 просмотров
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Тз очень простое:

Нужно сделать снимки 2D порядка 300 изделий.

300 изделий - будут цепи и браслеты, по 2 фото на изделие (само изделие и фото изделия на манекене/модели)

еще изделий 10 - серьги пусеты, так же по 2 фото на изделие (само изделие и фото изделия на манекене/модели)

После фотосъемки потребуется обработка.

Пример изображения которое должно получиться на выходе - в приложении.

11 лет назад
SilinAndrey
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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