Фотосъемка ювелирных украшений (предметная 2D)

Тз очень простое:

Нужно сделать снимки 2D порядка 300 изделий.

300 изделий - будут цепи и браслеты, по 2 фото на изделие (само изделие и фото изделия на манекене/модели)

еще изделий 10 - серьги пусеты, так же по 2 фото на изделие (само изделие и фото изделия на манекене/модели)

После фотосъемки потребуется обработка.

Пример изображения которое должно получиться на выходе - в приложении.