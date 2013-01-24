Обработать фото

Ретуширование\Цветкоррекция\Отбеливание Необходимо обработать фотографии товаров Отбелка — 4 рубля Цветкоррекция — 4 рубля
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть фото девушки в свадебном платье в домашних условиях, нужно что-то с "колхозным" фоном сделать, чтобы он выглядел профессионально, при этом не меняя никаких деталей платья;
Всего будет около 30 фото (в одном и том же интерьере), за примером в л/с
желательно указать примерные цены и уровень итоговый (возможно на примере своего портфолио — что было «до» и «после»), а еще лучше прислать пробный вар-т
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