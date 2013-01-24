Обработать фото

Есть фото девушки в свадебном платье в домашних условиях, нужно что-то с "колхозным" фоном сделать, чтобы он выглядел профессионально, при этом не меняя никаких деталей платья;

Всего будет около 30 фото (в одном и том же интерьере), за примером в л/с

желательно указать примерные цены и уровень итоговый (возможно на примере своего портфолио — что было «до» и «после»), а еще лучше прислать пробный вар-т