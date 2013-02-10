Обработка фото - журнальная ретушь

Обработка фотографийЗавершен17 заявок481 просмотр
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Здравствуйте.

Необходимо обработать 15 фотографий со съемки купальников для интернет магазина. Журнальная ретушь: кожа, фигура, цветокоррекция. Один из примеров фото исходника во вложении. Подавайте, пожалуйста, заявки с ценами. Заранее благодарю.

11 лет назад
evgeni007
Евгений 
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ulaaa
Юлия 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
11 лет назад
$30
7 дней
Юлия - отличный исполнитель. Фотографии обработаны хорошо, со связью проблем не было. Прислушивалась и моментально учитывала все пожелания. Рекомендую!
Отличный заказчик. Все ясно и вовремя. Приятное сотрудничество:)
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