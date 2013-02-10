Обработка фото - журнальная ретушь

Здравствуйте. Запускается новый сайт. Сейчас он висит на тестовом хостинге http://office-tandem.myinsales.ru/ Необходимо подобрать ещё две фотографии, в дополнение к уже существующей фотке с уничтожителем бумаг. Вторая фотография с женщиной и переплетчиком не очень нравится руководству - ...