Обработка фото, ретушь, коррекция цвета и т.п.

Обработка фотографийЗакрыт22 заявки424 просмотра
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Кто подрабатывает свадебным фотографом ? :) требуется обработка фотографий - ретушь, коррекция цвета, творческая обработка фото, грамотный шарпинг и тп.

Примеры работ обязательны в тематиках портрет, пейзаж. Начинающие не подойдут, только люди с опытом

Оплата за каждое фото. Предпочтение тем кто может начать сегодня

11 лет назад
gree
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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