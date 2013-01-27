Обработка фото, ретушь, коррекция цвета и т.п.

Требуется ретушер под нужны обработки фотографий для брачного агенства. Знания ликвифай, чувство вкуса, исполнительность и ответственность обязательны. Работы много.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Кто подрабатывает свадебным фотографом ? :) требуется обработка фотографий - ретушь, коррекция цвета, творческая обработка фото, грамотный шарпинг и тп.
Примеры работ обязательны в тематиках портрет, пейзаж. Начинающие не подойдут, только люди с опытом
Оплата за каждое фото. Предпочтение тем кто может начать сегодня
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