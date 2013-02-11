andrey_avt

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Всем доброго времени суток. Задача следующая. Хочу научиться делать надписи на картинках, такие как в приложенном файле (качество – отстой, но суть понятна). То есть создавать яркие надписи разными шрифтами, цветами и делать ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад
Доброго времени суток Нужно доработать интернет-магазин www.robin-hood.kiev.ua Задача: в шапке сайта нужно разместить телефоны и график работы магазина, шрифтом, который бы вписывался в общую ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Всем привет. Нужен гуру в работе с изображениями. Требуется "отшлифовать" фотографии обуви для витрины интернет-магазина. Цель -- придать отснятым моделям максимально инвестиционно-привлекательный вид :) Пожелания: отбелить фон, исправить мелкие нюансы в ...Обработка фотографий27 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Нужно сделать сайт-магазин по продаже обуви. Особо выдающийся функционал не требуется. Вот аналог, который грубо говоря нужно "отксерить" -- http://www.nobleshoes.net/ Цветовое оформление и размещение ...Интернет-магазины15 заявокЗакрыт12 лет назад