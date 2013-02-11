andrey_avt

Андрей Жуматий andrey_avt

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Консультация по final cut pro x

    Доброго времени суток.  Вопрос начинающего монтажера в final cut pro x (версия 10.2.3). Касательно организации работы с файлами Ситуация следующая. Создаю библиотеку, в ней проект, подтягиваю в него пачку коротких роликов, ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Помочь в редактировании фото

    Всем доброго времени суток. Задача следующая. Хочу научиться делать надписи на картинках, такие как в приложенном файле (качество – отстой, но суть понятна). То есть создавать яркие надписи разными шрифтами, цветами и делать ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка интернет-магазина

    Доброго времени суток Нужно доработать интернет-магазин www.robin-hood.kiev.ua Задача: в шапке сайта нужно разместить телефоны и график работы магазина, шрифтом, который бы вписывался в общую ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Обработка фотографий для интернет-магазина обуви

    Всем привет. Нужен гуру в работе с изображениями. Требуется "отшлифовать" фотографии обуви для витрины интернет-магазина. Цель -- придать отснятым моделям максимально инвестиционно-привлекательный вид :) Пожелания: отбелить фон, исправить мелкие нюансы в ...

    Обработка фотографий27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно сделать сайт-магазин по аналогии

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Нужно сделать сайт-магазин по продаже обуви. Особо выдающийся функционал не требуется. Вот аналог, который грубо говоря нужно "отксерить" -- http://www.nobleshoes.net/ Цветовое оформление и размещение ...

    Интернет-магазины15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Photoedition
Илья 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Помочь в редактировании фото
Рад был помочь!
Объяснил все кратко и доступно. Спасибо!
Ответный отзыв
Nikylin
Андрей 
31 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Доработка интернет-магазина
Отличный заказчик, четкие задачи.
Андрей первым предложил адекватную цену для косметической доработки сайта, подошел к вопросу творчески и ответственно. Все пожелания были учтены, работа выполнена вовремя. Приятно работать
Ответный отзыв