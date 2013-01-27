Нужно сделать сайт-магазин по аналогии

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.

Нужно сделать сайт-магазин по продаже обуви. Особо выдающийся функционал не требуется. Вот аналог, который грубо говоря нужно "отксерить" -- http://www.nobleshoes.net/

Цветовое оформление и размещение элементов на странице будет обсуждаться дополнительно. Особое внимание уделяется качеству эффекта смены моделей на главной странице. Еще одно пожелание -- оформление заказа в один-два клика. Подобных задач раньше не ставил. Поэтому если недостаточно вводной информации - спрашивайте.

Жду предложений по цене и срокам исполнения