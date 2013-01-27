Разработка интернет-магазина

Здравствуйте, требуется фильтр по свойствам товара который будет располагался тут http://matras-sevastopol.com/shop/category/katalog-tovara на движке Imagecms версия 2.1.6. Это фильтр должен работать по всем товару, а не по отдельной категории!! Данная работа уже давалось программисту по imagecms. Но ...