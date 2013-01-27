Разработка интернет-магазина

Интернет-магазиныЗакрыт21 заявка173 просмотра
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Здравствуйте, требуется разработать интернет магазин. Есть два ориентира:

1. evro-stok.ru/

2. www.vasko.ru/

В ответе, пожалуйста, указывайте цену разработки каждого магазина, на каком движке разрабатываете, сколько по срокам.

11 лет назад
Dedar
Вадим 
55 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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