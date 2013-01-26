Микроразметка Интернет-магазина

Магазин по-продаже игровых аккаунтов на платформе стим и ориджин.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне нужно сделать микророзметку Schema Интернет магазина: цену товара, адрес компании, наличие товара, быстрые ссылки (если возможно через микророзметку), телефон, навигационная цепочка. Бюджет маленький и осуждается потом. Там около пол часа не сложной работы, сам сделал, но я сейчас в командеровкеи хочу успеть пока сайт не стал индексироваться. http://piromarket.com.ua/
Движок CS-Cart 3
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