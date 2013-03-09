Интернет-магазин натуральных продуктов и товаров

$800
Интернет-магазиныЗавершен11 заявок301 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема- здоровое питание (сыроедение), эко и др. товары. Бюджет до 800$.

На старте планируем примерно 10 категорий товара, с ассортиментом около 100 позиций.

Постепенно будут привлекаться партнеры, для них соответственно все должно быть продуманно за раннее.

Магазин будет развиваться постепенно, поэтому с сайтом должно быть легко работать,добавлять новые категории, менять что-то, изменять и так далее.Наполнять сайт исполнителю не нужно, только создать удобную админку, чтобы я сам по мере поступления товаров наполнял сайт содержимым.

Одно из важнейших требований- сайт должен создаваться с учетом всех современных возможностей для успешного продвижения в интернете. Желательно не на готовом движке, но это можно обсудить, если убедите меня, что так лучше. Подробнее в ТЗ(читать внимательно).

!!!Дизайн сайта уже есть( но ещё осталось подготовить иконки для под кат. товаров и ещё по мелочи, но это уже с новым, выбранным исполнителем), даже немного загрузили на хостинг, но к моему великому сожалению, исполнитель пропал.

Что сделано, можно посмотреть тут http://miradar.ru/, http://miradar.ru/admin/ .Можете предложить и свой дизайн, но близкий к нашему. То, что было сделано могу предоставить( так же, примерно 35мб информации, что он загрузил на хостинг), хотя понимаю, что доделывать не самое увлекательное занятие. Во общем жду ваши предложения!

11 лет назад
x-rays
Андрей 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
shaark7777
Денис 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
25 отзывов(-1)
11 лет назад
$600
14 дней
Ну, что сказать, уже прошло чуть больше месяца ( с 07.02.2013г.), а мой сайт до сих пор на 100% не готов! Активность Дениса проявляется как-то волнообразно. То он мгновенно выполняет часть работы, то неделями исправляет замечания, может сказывается, что я по доброте душевной уже перевёл всю сумму за работу. Хотя в целом работа Денисом выполняется хорошо, но уж очень долго. Отзыв уже писал, Денис попросил, авансом, это было зря! Поэтому пришлось исправить, теперь жду завершения проекта и тогда будет итоговый отзыв с оценкой! Так, что Денис всё в ваших руках!
Прекрасный заказчик. Всегда четкие пожелания, всегда четко в работе. Оплата вовремя и по плану. Спасибо. Буду рад сотрудничать.
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