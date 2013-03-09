Интернет-магазин натуральных продуктов и товаров

1. Категории на главной 12 шт с фото 2. Фильтр сортировка по цветам 3. Фильтр сортировка по ценам 4. Поиск по всем критериям 5. Яндекс карта 6. Яндекс метрика 7. Google analytics 8. Система оплаты киви через терминал 9. Расчет доставки по весу по Казахстану 10. Купоны на скидку 11. Сертификаты подарочные 12. Новостная колонка 13. Блоги 14. Фотогалерея 15. Видео ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема- здоровое питание (сыроедение), эко и др. товары. Бюджет до 800$.
На старте планируем примерно 10 категорий товара, с ассортиментом около 100 позиций.
Постепенно будут привлекаться партнеры, для них соответственно все должно быть продуманно за раннее.
Магазин будет развиваться постепенно, поэтому с сайтом должно быть легко работать,добавлять новые категории, менять что-то, изменять и так далее.Наполнять сайт исполнителю не нужно, только создать удобную админку, чтобы я сам по мере поступления товаров наполнял сайт содержимым.
Одно из важнейших требований- сайт должен создаваться с учетом всех современных возможностей для успешного продвижения в интернете. Желательно не на готовом движке, но это можно обсудить, если убедите меня, что так лучше. Подробнее в ТЗ(читать внимательно).
!!!Дизайн сайта уже есть( но ещё осталось подготовить иконки для под кат. товаров и ещё по мелочи, но это уже с новым, выбранным исполнителем), даже немного загрузили на хостинг, но к моему великому сожалению, исполнитель пропал.
Что сделано, можно посмотреть тут http://miradar.ru/, http://miradar.ru/admin/ .Можете предложить и свой дизайн, но близкий к нашему. То, что было сделано могу предоставить( так же, примерно 35мб информации, что он загрузил на хостинг), хотя понимаю, что доделывать не самое увлекательное занятие. Во общем жду ваши предложения!
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