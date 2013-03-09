Интернет-магазин натуральных продуктов и товаров

Тема- здоровое питание (сыроедение), эко и др. товары. Бюджет до 800$.

На старте планируем примерно 10 категорий товара, с ассортиментом около 100 позиций.

Постепенно будут привлекаться партнеры, для них соответственно все должно быть продуманно за раннее.

Магазин будет развиваться постепенно, поэтому с сайтом должно быть легко работать,добавлять новые категории, менять что-то, изменять и так далее.Наполнять сайт исполнителю не нужно, только создать удобную админку, чтобы я сам по мере поступления товаров наполнял сайт содержимым.

Одно из важнейших требований- сайт должен создаваться с учетом всех современных возможностей для успешного продвижения в интернете. Желательно не на готовом движке, но это можно обсудить, если убедите меня, что так лучше. Подробнее в ТЗ(читать внимательно).

!!!Дизайн сайта уже есть( но ещё осталось подготовить иконки для под кат. товаров и ещё по мелочи, но это уже с новым, выбранным исполнителем), даже немного загрузили на хостинг, но к моему великому сожалению, исполнитель пропал.

Что сделано, можно посмотреть тут http://miradar.ru/, http://miradar.ru/admin/ .Можете предложить и свой дизайн, но близкий к нашему. То, что было сделано могу предоставить( так же, примерно 35мб информации, что он загрузил на хостинг), хотя понимаю, что доделывать не самое увлекательное занятие. Во общем жду ваши предложения!