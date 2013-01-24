Настроить магазин Joomla+Joomshopping

Требуется создание интернет магазина под ключ, с частичным или полным наполнением товаров, только на платных движках, джумлу не предлагать, срок работ- 1 месяц, оплата вебмани, все пожелания будут по ходу выполнения работ, поэтому тз ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Есть магазин на Joomshopping. Нужно настроить оформление заказа - в первую очередь отладить работу модуля оплаты Robokassa.
- Похожие заказы
- $1000Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
В команду на постоянную удаленную работу нужен Веб программист работающий с Prestashop! Заказы на верстку от 100 до 300 долларов за магазин. (работы немерянно) По срокам каждый проект обговаривается отдельно. Если верстаете очень быстро то это дополнительно ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Создание интернет-магазина с привязкой к 1С бухгалтерия и со всеми платежными системами. У нас предусмотрена бонусная система выплат ( сетевой маркетинг), поэтому нужна еще и эта программа.Интернет-магазины16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Здравствуйте! Я хочу найти фрилансера с которым буду сотрудничать на постоянной основе, т.к. у меня в планах несколько проектов (интернет магазинов). В первую очередь мне нужен сайт по продаже б.у. запчастей. Требования к проекту: 1. ...Интернет-магазины15 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать интернет-магазин по продаже экологически чистого мяса (курица, кролик). Интересуют цены, сроки, условия. Предложения без цен или сроков рассматриваться не будут. Спасибо.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Хотелось бы узнать по срокам, деньгам и требованиям. Есть сайт apple4you.ру вот сколько может стоить его разработка с 0? Можно убрать некоторые элементы если они требуют много затрат. Дизайн должен быть похожий, но что бы ...Интернет-магазины18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $65
Нужен интернет магазин наушников пример http://www.beats-audio.ru/shop/3 http://www.beatsmarket.ru/index.php/catalog/studio сроки 2 дня оплата 2 тыс.Интернет-магазины13 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать вебмагазин для Украины, от дизайна до установки и запуска. Вебмагазин будет иметь товар, аналогичный http://california-nails.com.ua/. В качестве примеров дизайна, который нравится можем привести такие сайты, как: http://maknails.com.ua/ и http://nailfashion.com.ua/. Платежи будут только оффлайновые, т.е. ...Интернет-магазины22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется битрикс-программист. Интересует постоянное сотрудничество. Задачи: поддержка и доведение до ума существующих проектов на битриксе.Главные требования – быть в сети, соблюдать сроки. Оплата по мере выполнения поставленных задач.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад