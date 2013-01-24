Настроить магазин Joomla+Joomshopping

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка123 просмотра
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Здравствуйте. Есть магазин на Joomshopping. Нужно настроить оформление заказа - в первую очередь отладить работу модуля оплаты Robokassa.

Joomla
11 лет назад
anna-efimova
Анна 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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