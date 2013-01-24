Нужен интернет-магазин на CMS Drupal

Здравствуйте! Я хочу найти фрилансера с которым буду сотрудничать на постоянной основе, т.к. у меня в планах несколько проектов (интернет магазинов). В первую очередь мне нужен сайт по продаже б.у. запчастей.

Требования к проекту:

1. Поиск – нужен для того чтобы находить нужную деталь по её названию, марки а/м или по номеру детали.

2. Корзина – нужна стандартная без излишеств.

3. Валюта – я хочу чтоб посетитель сайта мог выбрать для себя валюту в которой ему удобнее просматривать стоимость товара Тенге (Казахстан) и Доллары

4. Обратная связь – простая стандартная форма обратной связи с полями: Имя, Mail, Телефон, Сообщение.

5. Регистрация – Для того чтоб я мог знать адрес, mail, телефон пользователя который заказал товар.

6. Левое вертикальное меню – нужно в том виде в котором я изобразил на рисунке.

Рис. №2

Допустим посетитель нажал на левом вертикальном меню на БЛОКИ ABS/ESP. В результате после нажатия на сайте должен появиться перечень моделей автомашин в таком же виде как на рисунке.

Рис.№3

Допустим посетитель нашел из всего перечисленного перечня (на Рис.№2) свою марку автомашины, и нажал на Audi A6/S6/Avant/qu. Тут должна загрузится страничка такая же как на рис. 3.