Нужен интернет-магазин на CMS Drupal

Требуется создание интернет магазина под ключ, с частичным или полным наполнением товаров, только на платных движках, джумлу не предлагать, срок работ- 1 месяц, оплата вебмани, все пожелания будут по ходу выполнения работ, поэтому тз ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Я хочу найти фрилансера с которым буду сотрудничать на постоянной основе, т.к. у меня в планах несколько проектов (интернет магазинов). В первую очередь мне нужен сайт по продаже б.у. запчастей.
Требования к проекту:
1. Поиск – нужен для того чтобы находить нужную деталь по её названию, марки а/м или по номеру детали.
2. Корзина – нужна стандартная без излишеств.
3. Валюта – я хочу чтоб посетитель сайта мог выбрать для себя валюту в которой ему удобнее просматривать стоимость товара Тенге (Казахстан) и Доллары
4. Обратная связь – простая стандартная форма обратной связи с полями: Имя, Mail, Телефон, Сообщение.
5. Регистрация – Для того чтоб я мог знать адрес, mail, телефон пользователя который заказал товар.
6. Левое вертикальное меню – нужно в том виде в котором я изобразил на рисунке.
Рис. №2
Допустим посетитель нажал на левом вертикальном меню на БЛОКИ ABS/ESP. В результате после нажатия на сайте должен появиться перечень моделей автомашин в таком же виде как на рисунке.
Рис.№3
Допустим посетитель нашел из всего перечисленного перечня (на Рис.№2) свою марку автомашины, и нажал на Audi A6/S6/Avant/qu. Тут должна загрузится страничка такая же как на рис. 3.
- Похожие заказы
- $1000Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
В команду на постоянную удаленную работу нужен Веб программист работающий с Prestashop! Заказы на верстку от 100 до 300 долларов за магазин. (работы немерянно) По срокам каждый проект обговаривается отдельно. Если верстаете очень быстро то это дополнительно ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать интернет-магазин по продаже экологически чистого мяса (курица, кролик). Интересуют цены, сроки, условия. Предложения без цен или сроков рассматриваться не будут. Спасибо.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Хотелось бы узнать по срокам, деньгам и требованиям. Есть сайт apple4you.ру вот сколько может стоить его разработка с 0? Можно убрать некоторые элементы если они требуют много затрат. Дизайн должен быть похожий, но что бы ...Интернет-магазины18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $65
Нужен интернет магазин наушников пример http://www.beats-audio.ru/shop/3 http://www.beatsmarket.ru/index.php/catalog/studio сроки 2 дня оплата 2 тыс.Интернет-магазины13 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать вебмагазин для Украины, от дизайна до установки и запуска. Вебмагазин будет иметь товар, аналогичный http://california-nails.com.ua/. В качестве примеров дизайна, который нравится можем привести такие сайты, как: http://maknails.com.ua/ и http://nailfashion.com.ua/. Платежи будут только оффлайновые, т.е. ...Интернет-магазины22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется битрикс-программист. Интересует постоянное сотрудничество. Задачи: поддержка и доведение до ума существующих проектов на битриксе.Главные требования – быть в сети, соблюдать сроки. Оплата по мере выполнения поставленных задач.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Платформа OpenCart Нужен шаблон для интернет-магазина украшений, из натуральных камней... Оплата либо при личной встрече либо через гаранта... Просьба откликаться только с портфолио.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен человек который поможет исправить пару маленьких багов в битриксе и вывести пару полей .Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад