Интернет-магазин

$1000
Интернет-магазиныЗавершен6 заявок276 просмотров
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Требуется создание интернет магазина под ключ, с частичным или полным наполнением товаров, только на платных движках, джумлу не предлагать, срок работ- 1 месяц, оплата вебмани, все пожелания будут по ходу выполнения работ, поэтому тз не просить, потребуется установка доп модулей поиска товара и другие фокусы, оплата по факту выполнения работ, никаких авансов, ищем одного свободного ответственного, а не компанию у которых куча проектов, возможно дальнейшее продвижение магазина в яндексе и гугле, а так же зачисление в штат постоянных сотрудников для постоянной работы над контролем сайта.

11 лет назад
qwerty9306
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Randols
Игорь 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$1000
30 дней
Ответственный подход к поставленной задаче. Приятно иметь дело с профессионалом с большой буквы. Работой остались очень довольны, проект был непростой, с различными функциями, фильтрами и т.п. Все выполнено качественно и в срок, несмотря на отсутствие ТЗ. Самое главное – всегда на связи, что очень важно. Всем рекомендую как ответственного, добросовестного и профессионального исполнителя.
Сотрудничеством доволен, все отлично!
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