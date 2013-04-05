Интернет-магазин

Требуется создание интернет магазина под ключ, с частичным или полным наполнением товаров, только на платных движках, джумлу не предлагать, срок работ- 1 месяц, оплата вебмани, все пожелания будут по ходу выполнения работ, поэтому тз не просить, потребуется установка доп модулей поиска товара и другие фокусы, оплата по факту выполнения работ, никаких авансов, ищем одного свободного ответственного, а не компанию у которых куча проектов, возможно дальнейшее продвижение магазина в яндексе и гугле, а так же зачисление в штат постоянных сотрудников для постоянной работы над контролем сайта.