Требуется создание интернет магазина под ключ, с частичным или полным наполнением товаров, только на платных движках, джумлу не предлагать, срок работ- 1 месяц, оплата вебмани, все пожелания будут по ходу выполнения работ, поэтому тз ...
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Необходимо создать интернет-магазин по продаже экологически чистого мяса (курица, кролик). Интересуют цены, сроки, условия. Предложения без цен или сроков рассматриваться не будут. Спасибо.
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