Исправить косяк в интернет-магазине Joomla+Virtuemart: Справа где каталог товаров, чтоб выбрать раздел нужно нажать не на саму надпись, а левее (исправить, чтоб было на саму надпись). http://m-detskiy.ru/
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Исправить косяки в интернет-магазине Joomla+Virtuemart, а именно: 1. Перевести надпись Back to: (Вернуться).С 2. Перевести надпись Shoper Information при вводе данных покупателя. 3. Убрать надпись Info: сообщение отправлено (после оформления ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо создать интернет-магазин по продаже экологически чистого мяса (курица, кролик). Интересуют цены, сроки, условия. Предложения без цен или сроков рассматриваться не будут. Спасибо.Завершен12 лет назад
Необходимо создать интернет-магазин сплит систем. Дизайн простой без предпочтений. Указывайте цену и сроки. Предложения без указания цены и срока не рассматриваются.Завершен13 лет назад
Нужен человек для обработки фотографий для интернет магазина. Работа заключается в замене имеющегося фона на белый. Работа постоянная, но объёмы не большие. В своих предложениях указывайте цену за 1 фото.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо создать инетрнет--магазин детских товаров:одежда, косметика, бытовая химия, питание и т.д. Дизайн должен быть максимально простым, в спокойных тонах (Возможно только шапка сверху).Завершен14 лет назад