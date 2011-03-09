Мне очень понравилась работа с Иваном. Всё было выполнено в срок, учитывались все пожелания, справления с учётом пожеланий вносились быстро. Был не просто сделан интернет-магазин, но и видео урок для работы с ним, что немаловажно для новичка. В процессе создания магазина я умудрилась что-то нащёлкать, после чего Иван бесплатно всё восстановил. Всем рекомендую как добросовестного работника и очень приятного человека. Впредь за подобным только к нему. Контакты Ивана держу под рукой, если что - сразу к нему, всегда помогает и отвечает. Спасибо большое!