meri1986

Марина meri1986

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Исправить косяк в интернет-магазине

    Исправить косяк в интернет-магазине Joomla+Virtuemart: Справа где каталог товаров, чтоб выбрать раздел нужно нажать не на саму надпись, а левее (исправить, чтоб было на саму надпись). http://m-detskiy.ru/

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Исправить косяки в интернет-магазине Joomla+Virtue

    Исправить косяки в интернет-магазине Joomla+Virtuemart, а именно: 1. Перевести надпись Back to: (Вернуться).С 2. Перевести надпись Shoper Information при вводе данных покупателя. 3. Убрать надпись Info: сообщение отправлено (после оформления ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание интернет-магазина

    Необходимо создать интернет-магазин по продаже экологически чистого мяса (курица, кролик). Интересуют цены, сроки, условия. Предложения без цен или сроков рассматриваться не будут. Спасибо.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Иниернет-магазин сплит-систем

    Необходимо создать интернет-магазин сплит систем. Дизайн простой без предпочтений. Указывайте цену и сроки. Предложения без указания цены и срока не рассматриваются.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Замена фона

    Нужен человек для обработки фотографий для интернет магазина. Работа заключается в замене имеющегося фона на белый. Работа постоянная, но объёмы не большие. В своих предложениях указывайте цену за 1 фото.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание детского интернет-магазина

    Необходимо создать инетрнет--магазин детских товаров:одежда, косметика, бытовая химия, питание и т.д. Дизайн должен быть максимально простым, в спокойных тонах (Возможно только шапка сверху).

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Kruis
Денис 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Создание интернет-магазина
Все на высшем уровне. Рекомендую
Ответственный и терпеливый исполнитель. С поставленной задачей справился в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
$10
10 баллов
11 лет назад
Исправить косяк в интернет-магазине
Joomla
С Мариной замечательно работается - она очень ответственный, компетентный и надёжный заказчик и очень приятный в общении человек! Интересный проект, чётко сформулированные требования к работе, оплата мгновенная. Спасибо за приятное и результативное сотрудничество, буду рад дальнейшим совместным проектам!
Отзыв исключительно положительный. Человек в работе - четкий и оперативный, в общении приятный. Никаких недоразумений и уж тем более конфликтов и недопониманий не возникло. Впечатления от сотрудничества остались только приятные, возьму на вооружение и буду обращаться впредь. Спасибо большое Александру за проделанную работу. 10 баллов заслужено - рекомендую!
Ответный отзыв
d_voronov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
$70
10 баллов
12 лет назад
Исправить косяки в интернет-магазине Joomla+Virtue
Joomla
Отличный заказчик! Рекомендую!
Замечательный исполнитель. Быстро, чётко, профессионально. С заданием справился полностью и в срок. Никаких претензий и нареканий нет. Приятно работать, рекомендую!
Ответный отзыв
developclub
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-2)
$50
10 баллов
13 лет назад
Иниернет-магазин сплит-систем
Все отлично хороший заказчик, приятно работать с такими людьми!
10 баллов! Было бы больше - поставила б больше! Быстро, чётко, изумительно. Александр очень ответственный, знающий дело, всё схватывает на лету. Отличное предложение в соотношении цена-качество-сроки. Рекомендую!
Ответный отзыв
webvanich
40 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Создание детского интернет-магазина
Очень хороший заказчик и приятный человек, сотрудничество прошло на высоте ! Только положительные впечатления !
Мне очень понравилась работа с Иваном. Всё было выполнено в срок, учитывались все пожелания, справления с учётом пожеланий вносились быстро. Был не просто сделан интернет-магазин, но и видео урок для работы с ним, что немаловажно для новичка. В процессе создания магазина я умудрилась что-то нащёлкать, после чего Иван бесплатно всё восстановил. Всем рекомендую как добросовестного работника и очень приятного человека. Впредь за подобным только к нему. Контакты Ивана держу под рукой, если что - сразу к нему, всегда помогает и отвечает. Спасибо большое!
Ответный отзыв