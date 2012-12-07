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HTML, CSS - верстка, jQuerty - плагины, Joomla - установка, верстка, шаблоны, 2D анимация, флеш баннеры.
Моя работа для примера:
Портфолио
- Охранная фирма313 просмотров
- Сайт-представитель239 просмотров
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- Сайт-магазин раритетов223 просмотра
- Сайт Женской одежды163 просмотра
- Сайт медицинского центра157 просмотров
- Лнединг аудиоколонок160 просмотров
- Лнединг игрушек157 просмотров
- Лнединг земельных участков193 просмотра
- Сайт-визитка "Николина гора"196 просмотров
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Отзывы заказчиков
$5
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Большое СПАСИБО!!! Особенно благодарен на креатив, качество и терпение. Всем рекомендую!
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Все на высшем уровне. Рекомендую
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11 лет назад
Ответственный и терпеливый исполнитель. С поставленной задачей справился в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все на высшем уровне. Рекомендую
$10
10 баллов
11 лет назад
Денис выполнил задание в срок и справился с поставленной задачей. Прислушивался к каждому замечанию и ответственно подошел к вопросу.
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Четко поставленная задача - залог успеха. Елена - ответственный заказчик, добросовестно и вовремя оплачивает роботу. Всем рекомендую сотрудничество.
$50
10 баллов
11 лет назад
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Четко сформулированное ТЗ. Оперативная связь. Своевременная оплата. Это все говорит само за себя. Всем рекомендую.
$20
10 баллов
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Отличны заказчик. Рекомендую всем. Четко изложена суть роботы, все до мелочей. Своевременная оплата. Без проблемное, оперативное общение. Надеюсь сотрудничать и далее.
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