Kruis

Денис Kruis

 
35 летПольша/Познань
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Html, CSS, jQuery, Joomla

HTML, CSS - верстка, jQuerty - плагины, Joomla - установка, верстка, шаблоны, 2D анимация, флеш баннеры.

Моя работа для примера:

http://teamcraft.ru/

http://ikeadekor.com.ua/

HTMLCSSJoomlajQueryВерстка шаблона
Портфолио
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Отзывы заказчиков
avroraventures
Тимофей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Записать обучающее видео с экрана
Большое СПАСИБО!!! Особенно благодарен на креатив, качество и терпение. Всем рекомендую!
Все на высшем уровне. Рекомендую
Ответный отзыв
meri1986
Марина 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Создание интернет-магазина
Ответственный и терпеливый исполнитель. С поставленной задачей справился в срок. Рекомендую.
Все на высшем уровне. Рекомендую
Ответный отзыв
GetFriday
Елена 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Обложка для YouTube
Денис выполнил задание в срок и справился с поставленной задачей. Прислушивался к каждому замечанию и ответственно подошел к вопросу.
Четко поставленная задача - залог успеха. Елена - ответственный заказчик, добросовестно и вовремя оплачивает роботу. Всем рекомендую сотрудничество.
Ответный отзыв
zhil
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Необходимо сделать мини сайт на любой CMS
Быстро, качественно и в срок. Советую
Четко сформулированное ТЗ. Оперативная связь. Своевременная оплата. Это все говорит само за себя. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
1982587
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Проверить 1443 анимированных аватара
Объемная работа выполнена качественно и в срок.
Отличны заказчик. Рекомендую всем. Четко изложена суть роботы, все до мелочей. Своевременная оплата. Без проблемное, оперативное общение. Надеюсь сотрудничать и далее.
Ответный отзыв
Интернет-магазины
1 отзыв
от $100
от 5 дней
#227
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $50
от 3 дней
#297
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $20
от 1 дня
#374
Веб-программирование
1 отзыв
от $30
от 1 дня
#1068
HTML-верстка
1 отзыв
от $30
от 1 дня
#1312
Анимация
нет отзывов
от $90
от 4 дней
#1110
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1289
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#2068
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2332
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#2482
Обработка фотографий
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#4211
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