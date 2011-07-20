Замена фона

Здравствуйте. Необходима консультация-обучение по вопросу "Фотошоп для фотографа", базовые знания и операции применительно именно к процессу фотографирования. Формат консультации: вы рассказываете на более-менее сложном примере что и как делается, и ОБЯЗАТЕЛЬНО даете как минимум 10 файлов-фотографий ...