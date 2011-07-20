Замена фона

Необходимо разработать дизайн тюнинга автомобиля (с использованием виниловой пленки, карбона) марка автомобиля: Honda Civic 5d (хечбек) цвет: серебристый металлик владелец: молодой парень 26 лет Так же можно предлагать дизайн дисков, затемнение фар и другие невиниловые элементы, если это целесообразно ВНИМАНИЕ: ...
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Нужен человек для обработки фотографий для интернет магазина. Работа заключается в замене имеющегося фона на белый. Работа постоянная, но объёмы не большие. В своих предложениях указывайте цену за 1 фото.
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