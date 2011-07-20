Замена фона

Обработка фотографийЗавершен66 заявок963 просмотра
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Нужен человек для обработки фотографий для интернет магазина. Работа заключается в замене имеющегося фона на белый. Работа постоянная, но объёмы не большие. В своих предложениях указывайте цену за 1 фото.

12 лет назад
meri1986
Марина 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
AngelWarcross
Мария 
28 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
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