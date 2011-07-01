Красиво отретушировать две фотографии

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Фотография 0114:

- Красиво отретушировать

- Волосы по бокам сделать более однородными, выровнять прическу, чтобы по бокам ничего не топорщилось.

Фотография 0117:

- Красиво отретушировать

- У мамы убрать синяки под глазами, над глазами складочки

- Убрать складки на шее

- Подправить волосы: в зоне лба сделать более симметрично и погуще, без залысин

- Подвести контур верхнего века, накрасить ресницы

- Глаза у молодого человека голубее, а у девушки поярче