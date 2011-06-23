Простой дизайн фотокниги по готовому шаблону.

Обработка фотографийЗавершен8 заявок387 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Прошу указывать стоимость работы над 1 макетом в у.е.(вмз).

Заявки скрыты.

В приват, на емейл, аську прошу не писать, пожалуйста свои заявки здесь оставляйте.

Пример 1 разворота (макета смотрите в приложении), для больших подробностей - читать текст ниже =)

Работа не сложная, но введу немного в курс дела.

Суть работы:

- есть готовые шаблоны в PSD

- есть фотографии для создания фотокниги, в среднем около 70 фотографий, все фото в архивах

- есть информация какую фотку в какой шаблон (возможно текст нужно добавить или немножко подкорректировать фото), люди сами прикрепляют фото к шаблонам, остаётся только взять оригинальное фото из архива и вставить его в PSD соответствующего шаблона

Нужно:

- расставить фотки по шаблонам, на выходе должен получится PSD-шаблон с расставленными фотографиями

- таким образом для 1 фотокниги нужно поработать в среднем с 10-12 шаблонами

Для работы нужно:

- свободное время и ответственное отношение к работе

- фотошоп (умение пользоваться на среднем уровне будет достаточно)

- возможность скачать архив фотографий с депозита (дам пароль на голд-аккаунт, если нужно)

- готовую фотокнигу заархивировать и выслать мне (залить на депозит и скинуть ссылку)

- возможность внести мелкие корректировки, например некие фотографии местами поменять, или ещё какие мелочные замечания

под готовой фотокнигой разумеется архив, в который входят PSD-макеты (1 макет - это соответствующий шаблон с размещёнными фотками), в 1 фотокниге в среднем 10-12 макетов.

Оплата:

- без предоплаты, в среднем на 1 фотокнигу должно уходить не более 2-х часов

- оплачивается только завершенная работа по конкретной фотокниге, тоесть если взялись делать 5 шаблонов, а ещё сделать 5 штук желание пропало - такая работа оплачиваться не будет

- оплачивать можно каждый раз за 1 готовую фотокнигу или например за готовых 5 фотокниг

Пример как выглядит инструкция, по которой нужно размещать фотографии, смотрите в приложении.

Прошу указывать стоимость работы над 1 макетом в у.е.(вмз).

В приват, на емейл, аську прошу не писать, пожалуйста свои заявки здесь оставляйте.

12 лет назад
kirilev
Кирилл 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранные исполнители
Draupadi
Анна 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$15
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно иметь дело с профессионалом. Знающим как правильно поставить задачу. Спасибо, за сотрудничество.
aleksg
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Александр отличный исполнитель. Всё сделал быстро и качественно, постоянно за связи. Рекомендую как ответственного человека.
Очень понравилось работать с Кириллом! Все толково обьяснил, показал. Ответственный заказчик с которым приятно работать! Рекомендую!
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