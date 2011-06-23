Простой дизайн фотокниги по готовому шаблону.

Обработка фотографий с дорисовкой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прошу указывать стоимость работы над 1 макетом в у.е.(вмз).
Заявки скрыты.
В приват, на емейл, аську прошу не писать, пожалуйста свои заявки здесь оставляйте.
Пример 1 разворота (макета смотрите в приложении), для больших подробностей - читать текст ниже =)
Работа не сложная, но введу немного в курс дела.
Суть работы:
- есть готовые шаблоны в PSD
- есть фотографии для создания фотокниги, в среднем около 70 фотографий, все фото в архивах
- есть информация какую фотку в какой шаблон (возможно текст нужно добавить или немножко подкорректировать фото), люди сами прикрепляют фото к шаблонам, остаётся только взять оригинальное фото из архива и вставить его в PSD соответствующего шаблона
Нужно:
- расставить фотки по шаблонам, на выходе должен получится PSD-шаблон с расставленными фотографиями
- таким образом для 1 фотокниги нужно поработать в среднем с 10-12 шаблонами
Для работы нужно:
- свободное время и ответственное отношение к работе
- фотошоп (умение пользоваться на среднем уровне будет достаточно)
- возможность скачать архив фотографий с депозита (дам пароль на голд-аккаунт, если нужно)
- готовую фотокнигу заархивировать и выслать мне (залить на депозит и скинуть ссылку)
- возможность внести мелкие корректировки, например некие фотографии местами поменять, или ещё какие мелочные замечания
под готовой фотокнигой разумеется архив, в который входят PSD-макеты (1 макет - это соответствующий шаблон с размещёнными фотками), в 1 фотокниге в среднем 10-12 макетов.
Оплата:
- без предоплаты, в среднем на 1 фотокнигу должно уходить не более 2-х часов
- оплачивается только завершенная работа по конкретной фотокниге, тоесть если взялись делать 5 шаблонов, а ещё сделать 5 штук желание пропало - такая работа оплачиваться не будет
- оплачивать можно каждый раз за 1 готовую фотокнигу или например за готовых 5 фотокниг
Пример как выглядит инструкция, по которой нужно размещать фотографии, смотрите в приложении.
Прошу указывать стоимость работы над 1 макетом в у.е.(вмз).
В приват, на емейл, аську прошу не писать, пожалуйста свои заявки здесь оставляйте.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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