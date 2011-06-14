Облагородить фото для выкладки на сайт

Необходимо заменить фон. Сейчас фотографии имеют, в качестве, заднего фона сине - белый градиент, нужно сделать обычный белый фон, не забыть про тени от товара. Всего фотографий около сотни (!!!) Пример фотографии в приложение. Высылайте пример обработанной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Облагородить несколько фото для выкладки на сайт, убрать фон или размыть, сделать свет и тп
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