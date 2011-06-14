Облагородить фото для выкладки на сайт

Есть 2 изображения: http://coral-best.com/Product/BAD/Emu%20oil%20with%20Tea%20Tree%20oil.jpg http://coral-best.com/Product/BAD/Chewable%20Calcium%20with%20Vitamins%20C&D.jpg Хотел удалить в них изображение товара, а затем выровнять фон. В удалении товара не возникло проблем, а вот выровнять фон не получилось. Требуется помощь специалистов. Нужно показать через показ удалённого рабочего стола как это ...